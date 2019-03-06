Tesla ستكشف رسميًا عن سيارتها الكهربائية الجديدة Tesla Model Y يوم 14 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - ينتظر عشاق شركة Tesla بفارغ الصبر أن تقوم هذه الأخيرة بالكشف عن سيارتها الكهربائية الأحدث، ويبدو أنه سيتم تلبية رغباتهم بعد أقل من أسبوعين. أكد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

الآن أن الشركة ستقوم بالكشف عن سيارتها الكهربائية الرياضية المتعددة الأغراض Tesla Model Y في اليوم 14 من شهر مارس الجاري. سيتم الكشف عن السيارة في أستوديو التصميم التابع لشركة Tesla في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وستكون هذه السيارة الجديدة هي السيارة الخامسة التي تطلقها شركة Tesla منذ تأسيسها في العام 2003. من خلال ما كشفته عنه الشركة بالفعل حول هذه السيارة حتى الآن، فسوف تتشارك سيارة Tesla Model Y الجديدة نحو 75 في المئة من مكوناتها مع سيارة Tesla Model 3 علمًا أن هذه الأخيرة هي السيارة الكهربائية الأرخص في كتالوج شركة Tesla نظرًا إلى أنها متوفرة الآن بسعر 35 آلف دولار أمريكي.

قال السيد Elon Musk في وقت سابق أن سيارة Tesla Model Y الجديدة ستكون أكبر بنحو 10 في المئة من سيارة Tesla Model 3 وأغلى بنحو 10 في المئة كذلك من هذه الأخيرة. وعلاوة على ذلك، فهي ستملك مدى أقصر قليلاً مقارنة مع Tesla Model 3. لا تتوقع رؤية أبواب ” Falcon Wing ” المثيرة التي رأيناها في سيارة Tesla Model X، في سيارة Tesla Model Y.

التفاصيل الإضافية حول السيارة بما في ذلك المواصفات والأسعار سيتم الكشف عنها في الحدث الذي سيعقد يوم 14 مارس. وكما جرت العادة دائمًا، فسوف يكون لدى الحاضرين الفرصة للقيام بجولة إختبار في السيارة الجديدة.