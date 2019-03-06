HTC قد تكون مهتمة بترخيص علامتها التجارية للشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - دعونا نواجه الأمر، سمعة شركة HTC في سوق الهواتف الذكية لم تعد كما كانت في السنوات الماضية، وخاصة في ضوء الزحف المتواصل من الشركات الصينية التي تعرض هواتف ذكية ممتازة بأسعار منافسة للغاية. وعلى ما يبدو، أوضاع شركة HTC تأزمت لدرجة أنها أصبحت تفكر الآن في الإستسلام.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من ET BrandEquity نقلا عن ثلاثة من الكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع، فيبدو أن شركة HTC تتطلع إلى تقليل عبء الإنتاج على نفسها من خلال ترخيص علامتها التجارية. وتهدف شركة HTC للقيام بذلك بالتحديد في السوق الهندي حيث يبدو أن الشركة تأمل في العودة، ويقال بأنها تجري محادثات مع شركات محلية مثل Micromax و Lava و Karbonn.

ووفقا لواحد من هؤلاء المدراء التنفيذيين، فقد صرح بالقول : ” بما أن HTC كانت تعمل في سوق الهواتف الذكية التي تبلغ تكلفتها 10 آلاف روبية، فإن العلامة التجارية ستساعد الشركات الهندية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية على العودة إلى هذا الجزء من سوق الهواتف الذكية، والذي أصبح الآن يشهد نموًا سريعًا مع منافسة شديدة بين Xiaomi و Samsung و Oppo و Vivo “. لن يكون قرار HTC جديدًا نظرًا إلى أننا رأينا الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية تتبع نهجًا مشابهًا.

على سبيل المثال، أصبحت شركة TCL تقوم الآن بتصنيع الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية Blackberry، في حين أصبحت شركة HMD Global Oy تقوم بتصنيع الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية Nokia. وبالتالي. فنحن لن نفاجأ في حالة إذا قررت شركة HTC ترخيص علامتها التجارية للشركات الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذا القرار يستهدف السوق الهندي في الغالب، لذا لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن أن تقوم شركة HTC بتطبيق هذه الإستراتيجية في الأسواق الأخرى أم لا، لذلك فمن الأفضل التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة.