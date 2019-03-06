شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: ندفع للرجال أقل من النساء فى بعض الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تناقض مثير للدهشة مع حالات التفاوت فى الأجور المعتادة، وجدت جوجل أنها دفعت للرجال أقل من النساء اللواتى يعملن فى وظائف مماثلة خلال عام 2018، وعلى وجه الخصوص، فإن مهندسى البرمجيات الرجال "تلقوا مبالغ أقل تقديرا من النساء".

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فبعد نتائج دراستها السنوية التى أجرتها حول المساواة فى الأجور، منحت جوجل حوالى 10،677 موظفًا 9.7 مليون دولار كتعويض إضافى، وليس من الواضح كم من الرجال تلقوا زيادات فى الأجور، وقد ازدادت الأرقام بشكل كبير من العام الماضى، عندما دفعت جوجل 270،000 دولار لتضييق فجوة الأجور لـ228 عاملا.

واعترفت جوجل أيضا بأن تعديل الدفع مباشرةً ليس سوى جزء من المشكلة، حيث قال، لورين باراتو، المحلل الرئيسى فى المساواة فى الأجور وتحليلات الأشخاص: "نظرًا لأن التسويات، وتقييمات الأداء، ودفعة الارتقاء تنمو هذا العام، نقوم بإجراء مراجعة شاملة لهذه العمليات للتأكد من أن النتائج تكون عادلة ومنصفة لجميع الموظفين".

وفى تحليلات الأسهم، تبحث جوجل عن "البحث عن اختلافات غير مفسرة فى إجمالى التعويضات (الراتب والمكافأة والإنصاف) عبر المجموعات السكانية"، وقد شمل التحليل 91 % من الموظفين وفحص كل مجموعة عمل تضم ما لا يقل عن 30 موظفاً و"ما لا يقل عن خمسة من موظفى جوجل لكل مجموعة ديموغرافية.

وقد واجهت جوجل عددًا من اتهامات فجوة الأجور بين الجنسين، ففى عام 2017، تعاملت مع وزارة العمل حول بيانات الفجوة فى الأجور، وهى تكافح دعوى ضد التمييز على الأجور، وفى نوفمبر الماضى، خرج الآلاف من الموظفين للاحتجاج على عدم المساواة فى الأجور والفرص، بالإضافة إلى مبلغ 90 مليون دولار المبلغ عنه لرئيس أندرويد السابق آندى روبن.