مصطفى جمال
تستطلع دار الإفتاء اليوم الأربعاء هلال شهر رجب لعام 1440 هجريا، ومن المقرر أن يتم استطلاع رؤية هلال الشهر الجديد من خلال اللجان الشرعية التابعة للدار والمنتشرة في محافظات الجمهورية، على أن يتم الإعلان عن نتيجة رؤية الهلال عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكانت دار الإفتاء أكدت في وقت سابق أنها الجهة الوحيدة الرسمية المنوط بها تحديد رؤية هلال الأشهر العربية من خلال لجانها الشرعية، وأن هذا يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربى، وأهابت بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي...
كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء تستطلع اليوم رؤية هلال شهر «رجب» لعام 1440 هجريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.