دار الإفتاء تستطلع اليوم رؤية هلال شهر «رجب» لعام 1440 هجريا



مصطفى جمال

تستطلع دار الإفتاء اليوم الأربعاء هلال شهر رجب لعام 1440 هجريا، ومن المقرر أن يتم استطلاع رؤية هلال الشهر الجديد من خلال اللجان الشرعية التابعة للدار والمنتشرة في محافظات الجمهورية، على أن يتم الإعلان عن نتيجة رؤية الهلال عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت دار الإفتاء أكدت في وقت سابق أنها الجهة الوحيدة الرسمية المنوط بها تحديد رؤية هلال الأشهر العربية من خلال لجانها الشرعية، وأن هذا يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربى، وأهابت بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي...