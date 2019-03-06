DisplayMate يصف شاشة Dynamic AMOLED في Galaxy S10 على أنها الأفضل على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - يشتهر فريق DiplayMate بإختبار الشاشات الخاصة بمختلف الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية. وكان هذا الفريق قد منح سابقًا نتائج متقدمة للعديد من الهواتف الرائدة التابعة لشركة سامسونج، وقد قام بذلك الآن مرة أخرى مع Galaxy S10.

فريق DisplayMate ذكر بأن شاشة Dynamic AMOLED المستخدمة في الهاتف Galaxy S10 تتمتع بألوان ذات دقة عالية جدًا يمكن إعتبارها بالمثالية. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر بأن شاشة الهاتف Galaxy S10 تمتاز أيضًا بدقة عالية جدًا على مستوى تباين الصورة والكثافة، كما أنه ذكر بأن هذه الشاشة تمتاز بسطوع عالي يتخطى حاجز 1200 شمعة، وهذا ما يجعل هذه الشاشة أكثر إشراقًا من شاشة Galaxy S9 بنحو 17 في المئة، على الرغم من أن هناك القليل من التغييرات على مستوى الألوان.

وشهدت شاشة Galaxy S10 أيضًا تحسنًا في أداء زاوية العرض، وتحسينات على مستوى طيف الضوء الأزرق، كما أنها أصبحت أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة، وأفضل من حيث أداء النطاق الديناميكي +HDR. وجدير بالذكر أن تقنية +HDR10 تعد أفضل لمشاهدة محتوى HDR الذي يتميز بألوان أعمق وتباين أكثر مقارنة مع HDR10.

تحقق من النتائج التي حققتها شاشة Dynamic AMOLED التي يأتي بها الهاتف Galaxy S10 على الموقع الرسمي لفريق DisplayMate إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.