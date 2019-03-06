تكنولوجيا: اختبار "أتوبيس" بدون سائق فى سنغافورة استعدادا لإطلاقه بحلول 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير لموقع Zdnet الأمريكى الضوء على اختبار أتوبيس ذاتى القيادة داخل حرم جامعة نانيانج التكنولوجية، إذ سيحمل الأتوبيس الكهربائى التابع لشركة فولفو، ذو الطابق الواحد ما يصل إلى 80 راكبًا فى وقت واحد من الجامعة السنغافورية (NTU).
فى غضون ذلك، سيخضع أتوبيس أخر ذاتى القيادة لتجربة ثانية فى مستودع حافلات يديره مشغل النقل العام فى البلاد، لينضما بالنهاية إلى أسطول مركبات النقل بدون سائق، بما فى ذلك السيارات الصغيرة والحافلات كاملة الحجم، ليتم إطلاقهم بنهاية المطاف فى ثلاث مناطق فى سنغافورة فى عام 2022، كما تخطط المملكة المتحدة واليابان لمبادرات نقل مستقلة بذاتها خاصة بها.
تحتوى الحافلة الكهربائية Volvo 7900 على 36 مقعدًا وتطلق "انبعاثات صفرية"، إذ تدعى نانيانج التكنولوجية NTU أنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 80 فى المئة من أتوبيسات الديزل المشابهة فى الحجم.
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