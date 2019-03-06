شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تستعد لطرح سيارة كهربائية مصنوعة من ألياف الكربون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع شركة Dendrobium Automotive البريطانية والمتخصصة فى صناعة السيارت اللمسات الأخيرة على سيارتها الكهربائية الجديدة المصنعة من الكربون فايبر، والتى ستطلق عليها اسم XP-2 Dendrobium
وحسبما قال موقع micetimes، فإن الهيكل الخارجى للسيارة الجديدة مكون من ألياف الكربون وغطى بألواح خارجية مصنوعة من مواد مركبة، ويبلغ وزن المركبة 1750 رطلاً ، كما ستبلغ سعة الطاقة 1825 حصاناً مع عزم دوران 2000 رطل قدم، بالإضافة إلى قدرتها للوصول من سرعة صفر إلى 97 كيلومتر فى الساعة خلال 2.7 ثانية وأقوى سرعة لها هى 322 كيلومتر في الساعة.
وقال الموقع أن السيارة مزودة بمحرك كهربائى، وستزود ببطاريات ثابتة، وستكون بمثابة ثورة فى مجال السيارت الكهربائية.
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