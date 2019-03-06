تكنولوجيا: عشان الكلام يبقى بحساب.. Expensive Chatدردشة تجبرك على دفع مبلغ لكل كلمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق رائدا الأعمال مارك كوهلبورج خدمة دردشة جديدة عبر الانترنت، أطلق عليها اسم "Expensive Chat"، لكنها باهظة الثمن، إذ تجبر كل شخص يستخدمها على دفع مبلغ من المال مقابل الكلمات التى يكتبها.
ووفقاً لموقع "theverge" الأمريكى، قال كوهلبورج: "إن هذه الخدمة هى تجربة اجتماعية لمعرفة ما يحدث لغرفة دردشة عندما لا تكون مجانية للجميع، ولكن كل رسالة تكلفك نقودًا صعبة، فإلى أين ستذهب تلك الأموال؟".
وأشار مؤسس خدمة الدردشة المدفوعة إلى أن الهدف أيضا من الخدمة الجديدة هو تنبيه الجميع بأن الحديث لابد أن يكون بحساب، فالكلمات والأحاديث ليست شئ بسيط، بل يجب أن يكون محتوى الدردشة مفيد.
ويشار إلى أن التجربة تتم فقط حاليا للمستخدمين المتحدثين بالانجليزية، كما وعد القائم على الخدمة الجديدة بإنشاء قائمة "القادة" والتى تشمل اوائل المستخدمين، وسيتم ظهور أسمائهم حتى وإن وصل عددهم إلى ملايين.
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