بالفيديو .. الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة علي السواحل الشمالية ومدن الجنوب

كتبت -تغريد سيد: أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم الأربعاء سيشهد أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومدن الجنوب. وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،أن غدا الخميس سوف ينحسر سقوط المطر

على السواحل الشمالية الشرقية ومع نهاية اليوم سينحسر سقوطه. تعليقات القراء

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