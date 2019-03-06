شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعتزم إرسال مسبار فضائى إلى المريخ بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصين عن خططها لإرسال مسبار فضائى إلى المريخ فى عام 2020 المقبل، بعد أيام فقط من افتتاح الصين لمعسكر محاكاة المريخ للسياح فى مقاطعة تشينجهاى فى شمال غرب البلاد.

ووفقاً لمجلة time الأمريكية، قال "وو ويرين" رئيس برنامج استكشاف القمر بالبلاد: "فى العام المقبل ستطلق الصين مسبارها المريخى الذى من المتوقع أن يطوق المريخ ويهبط عليه ويستكشفه".

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وأضاف ويرين فى فيديو نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية: "نأمل أن يكرس كل الشباب فى بلادنا لهذه القضية العظيمة."

جدير بالذكر أن الصين أعلنت عن خطتها لإطلاق مركبة "HX-1" أو (Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover) إلى المريخ فى منتصف عام 2020، على أن تصل إلى المدار حول الكوكب فى بداية عام 2021، لدراسة جيولوجيا وطقس الكوكب الأحمر.