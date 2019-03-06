درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 /3 /2019 بمحافظات مصر

نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح...