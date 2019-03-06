شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن خلل أمنى خطير فى أجهزة MacBook التابعة لأبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن وجود خلل أمنى " نادر" بأجهزة "ماك بوك" التابعة لشركة أبل، وقررت نشر تفاصيله، بعد 90 يومًا من تنبيه شركة أبل.
ويطلق عملاق البحث على هذه الثغرة اسم "BuggyCow"، مشيرا إلى أن "cow " هو عبارة عن مصطلح يعنى "النسخ عند الكتابة" الذى وجد فيه الباحثون الخطأ.
مع "BuggyCow" ، يقال إن البرمجيات الخبيثة تستفيد من العيوب وتتيح لنظام التشغيل منح امتيازات معينة للوصول إلى المناطق الأكثر أمانًا، وتفريغ البيانات الضارة فى نظام التشغيل Mac.
ويحدث الخطأ عندما يتم إنشاء نظام الملفات الجديد على القرص الصلب، وخلال هذه العملية، لا يتم تحذير إدارة الذاكرة حتى يتمكن الهاكر من إلغاء تحميل نظام الملفات واستبدالها ببيانات جديدة.
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