شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على عهدة التسريبات.. تعرف على مواصفات هاتف أيفون XI المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة أبل فى الوقت الحالى للعمل على إطلاق الجيل المقبل من هواتف أيفون، حيث كشفت أحدث التسريبات عن الإصدارات المقبلة من هواتف ايفون أنها ستمتلك براءة اختراع فى هواتف ايفون هذا العام والتى تشمل نمط خاص يدعم عمل الهاتف تحت الماء.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فمن المنتظر أن تطلق شركة أبل خلال هذا العام ثلاثة إصدارات من هواتف أيفون وهم iPhone XI بحجم 5.8 بوصة، وهاتف iPhone XI Max بحجم 6.4 بوصة، وهاتف iPhone XR لعام 2019 بحجم 6.1 بوصة.

كما أشارت التقارير إلى أن أبل لن تقدم منفذ USB C فى هواتف الأيفون 2019، ومن المنتظر أن يوفر كل من هاتفى iPhone XI وiPhone XI Max إعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية، والتى من ضمنها كاميرا ToF، التى تستخدم إضاءة الأشعة تحت الحمراء وذلك لدعم تفاصيل أكثر دقة فى الصور، مع دعم تقنية الواقع المعزز أيضا.

كما ستأتى هواتف ايفون 2019 بتقنية جديدة لإدراك وجود الهاتف تحت الماء، مما يجعل الشاشة تستجيب لخاصية اللمس عند الغمر فى الماء، وهى ميزة تتيح للمستخدمين تشغيل الهاتف فى المطر على سبيل المثال، ومن المنتظر أن تصل الهواتف مع نظام التشغيل iOS 13، والذى يأتى أيضاً بمزيد من التحسينات لهواتف الأيفون القادمة.