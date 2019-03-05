شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من فيس بوك لحسابات المتوفين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن فيس بوك يتيح لأى مستخدم يستطيع ضبط حسابه ليتم حذفه نهائيًا بعد وفاته وإزالة جميع البيانات، أو تعيين صديق لإدارة الحساب عند الوفاة، وبهذه الخطوة سيتحول الحساب إلى تذكير بالميت وسيوضع بجانب الاسم "فى ذكرى".

إلا أنه وفقا لما نشرته فيس بوك على مدونتها الرسمية، فقد أتاحت المنصة للمستخدمين إمكانية كتابة الإشادة بالأشخاص المتوفين لتخليد ذكراهم، حيث ستظهر هذه الكلمات فى منشورات على صفحة المتوفى لتكون ذكرى جيدة عنهم، فيما سيكون بمقدور الشخص المسئول عن إدارة الحساب تحديد هذه المنشورات، كما سيكون قادرا على تثبيت منشور خاص به فى أعلى صفحة الحساب.

واوضحت فيس بوك أن هذا الأمر لا يعنى أن أى مستخدم يمكنه الدخول إلى الحساب، ولكنه سيبقى ظاهرا كذكرى لدى الأصدقاء وسيتمكن الشخص المسئول عن إدارة هذا الحساب من قبول طلبات الصداقة من العائلة على سبيل المثال أو تغيير الصورة الشخصية، أو حذف الإشارة من منشورات الأخرين حتى لا تظهر على صفحة المتوفى.