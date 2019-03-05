الكشف عن أسعار الهاتف Meizu Note 9 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu Note 9 يوم غد الأربعاء الموافق لـ 6 مارس. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا على العديد من المعلومات حول هذا الهاتف في الأسابيع القليلة الماضية، وآخر معلومة وردتنا اليوم تكشف لنا عن الأسعار المحتملة لهذا الجهاز.

ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم من الصين، فيبدو أن الهاتف Meizu Note 9 سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تضم 4GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، ونسخة أخرى تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية. وبالنسبة للنسخة الأولى، فقد تردد الآن أنها ستكلف ما يعادل 253 دولار أمريكي، في حين ستكلف النسخة الثانية ما يعادل 283 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، هذه أسعار معقولة نسبيًا.

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ومع ذلك، لا يمكننا تأكيد مصداقية هذه التسريبات، لذلك لا نزال بحاجة إلى الإنتظار ليوم واحد قبل أن تتضح الصورة الكاملة.