هواتف Galaxy S10 الجديدة تنضم لقائمة الأجهزة التي تدعم إمكانية تشغيل محتوى HDR10 على Netflix

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت Netflix بتوسيع قائمة الأجهزة المدعومة لتشغيل محتوى HDR10 المتوفر على منصتها بحيث أصبحت الآن تشمل كل من Galaxy S10 و Galaxy S10e و +Galaxy S10. وتنضم هذه الهواتف الذكية الثلاثة إلى كل من Galaxy Note 8 و Galaxy Note 9 و +Galaxy S9/S9 التي تملك بالفعل القدرة على تشغيل محتوى HDR المتاح على خدمة Netflix.

قد تلاحظ أن الإعلانات الترويجية الخاصة بهواتف Galaxy S10 الجديدة تقول بأن هذه الهواتف الرائدة الجديدة تدعم +HDR10. وتجدر الإشارة إلى أن معيار +HDR10 يختلف عن HDR10، فالمعيار +HDR10 الجديد والذي تم تطويره من قبل شركة سامسونج يعتبر إمتدادًا للمعيار الآخر ولكن مع إمكانية تخصيص النطاق الديناميكي على أساس كل إطار، بدلاً من تثبيته منذ بداية التشغيل، وبالتالي توفير صورة أفضل في الأفلام التي تحتوي على المشاهد المشرقة والمظلمة جدًا.

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في الوقت الراهن، ليس هناك محتوى +HDR10 يمكن عرضه على هواتف Galaxy S10 Series سوى في خدمة Amazon Prime Video.