تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. طرح الروبوت الجنسى "هارمونى" بالأسواق وحظر PUBG للأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءا من طرح الروبوت "هارمونى" الأكثر شبها بالنساء بالأسواق بسعر 7999 دولارًا، مرورًا بإعلان PUBG عن إجراءات جديدة لمنع تأثيراتها السلبية على الأطفال، وصولاً إلى عثور علماء الحفريات على ثديات نادرة، كان اليوم مليئًا بالأحداث والقضايا المتنوعة، التى يمكن معرفتها من خلال الحصاد التالى: روسيا تطور "درونات ذكية" للتعرف على الوجوه وبيانات السيارات طرح الروبوت الجنسى "هارمونى" الأكثر شبها بالنساء للبيع بـ 7999 دولار ا تقرير: موظفو جوجل يعتقدون أن مشروع Dragonfly لم يتوقف بالفعل Advertisements قريبا.. الأطفال أقل من 13 عاما لن يمكنهم لعب PUBG هل يصبح البشر أكثر ذكاءً فى غضون 5 سنوات؟ السر فى الشريحة علماء حفريات يعثرون على 3 أنواع نادرة من الثديات ترجع لأكثر من 300 عام

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