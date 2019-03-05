شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل الانتخابات الفيدرالية.. جوجل تعتزم حظر الإعلانات السياسية فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن حظر العديد من الإعلانات التى تحمل الطابع السياسى، قبل الانتخابات الفيدرالية الكندية التى ستتم فى أكتوبر المقبل، بعد أن فرضت البلاد العديد من قواعد الشفافية الصارمة.

ووفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكى، ستقوم جوجل بتعديل سياساتها وأنظمتها الإعلانية لمنع المعلنين من عرض الإعلانات التى تقع ضمن نطاق التعريفات المحددة بقانون Bill C-76.

ويطالب مشروع القانون Bill C-76، الذى صدر فى ديسمبر الماضى، منابر الإنترنت بالاحتفاظ بسجل لجميع الإعلانات السياسية والحزبية التى تنشرها بشكل مباشر أو غير مباشر.

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وقال كولين مكاى، رئيس السياسة العامة فى "جوجل كندا" فى بيان: "خلال فترة الحملة الانتخابية الفيدرالية لعام 2019، لن تقبل جوجل الإعلانات المنظمة وفق قانون Bill C-76".

ووفقاً لموقع cnbc الامريكى، أضاف مكاى "نحن نركز جهودنا على دعم برامج محو الأمية للأخبار الكندية وربط الناس بالمعلومات المفيدة وذات الصلة المتعلقة بالانتخابات".

ويشار إلى أن خدمات جوجل الأخرى، مثل نتائج البحث المحسنة والمنصات الأساسية، بما فى ذلك يوتيوب ستظل متاحة أثناء فترة الحملة.