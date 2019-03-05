قريبا.. الأطفال أقل من 13 عاما لن يمكنهم لعب PUBG

كتبت زينب عبد المنعم

بعد التحذيرات المتتالية من PUBG، قررت شركة تينيسنت المطورة للعبة اتخاذ إجراءات للحد من تأثيراتها السلبية، إذ تبحث عن عدة طرق لمنع الأطفال والمراهقين من الوصول إلى بعض ألعابها فى الصين.

ووفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكى، طورت الشركة نظام قفل رقميًا يمكن من خلاله تقييد جميع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من الوصول إلى ألعابها، ولا يمكن إلغاء قفل نظام القفل الرقمى هذا بدون وصى الطفل، كما بدأت الشركة الصينية باستخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه وفحوصات مُعرف اللاعبين لتحديد عمر لاعبى بعض...