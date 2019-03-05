كتبت زينب عبد المنعم
بعد التحذيرات المتتالية من PUBG، قررت شركة تينيسنت المطورة للعبة اتخاذ إجراءات للحد من تأثيراتها السلبية، إذ تبحث عن عدة طرق لمنع الأطفال والمراهقين من الوصول إلى بعض ألعابها فى الصين.
ووفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكى، طورت الشركة نظام قفل رقميًا يمكن من خلاله تقييد جميع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من الوصول إلى ألعابها، ولا يمكن إلغاء قفل نظام القفل الرقمى هذا بدون وصى الطفل، كما بدأت الشركة الصينية باستخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه وفحوصات مُعرف اللاعبين لتحديد عمر لاعبى بعض...
كانت هذه تفاصيل خبر قريبا.. الأطفال أقل من 13 عاما لن يمكنهم لعب PUBG لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.