بعد الموجة السيئة.. ننشر أدعية المطر والرعد والريح

كتب: ضياء السقا

تعرضت البلاد، الثلاثاء لطقس سيئ شهد سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مختلف محافظات الجمهورية.

وينشر "الموجز" دعاء المطر:

ورد عند نزول المطر بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض ما ذكر فى الأثر ومنها، "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"، "مطرنا بفضل الله ورحمته".

وورد أيضا "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء الرعد:

ومن الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا سُمع صوت الرعد نقول: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض". رواه البخاري.

دعاء الريح:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: "اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما أُرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ".

حالة الطقس:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، معتدل شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وتابعت: "الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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موعد انتهاء موجة الأمطار

وفي سياق متصل، توقعت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تقل بداية من الأربعاء، على أن تنعدم تماما يومي الخميس والجمعة.

تحذيرات عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على بعض المدن:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10