شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء حفريات يعثرون على 3 أنواع نادرة من الثديات ترجع لأكثر من 300 عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت مجموعة من علماء الحفريات إلى 3 أنواع نادرة من الثديات، التى كانت ضحية التماسيح فى جزر كايمان، والتى ترجع لأكثر من 300 عام.
ووفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فقد تم اكتشاف الـ3 أنواع بعد إجراء عمليات رصد وتحليل لعظامهم المتحجرة، والتى كانت موجودة ببعض الكهوف والمحاجر .
وأجرى هذه الدراسة مجموعة من العلماء التابعين لعدة منظمات وهيئات، منها جمعية علم الحيوان بلندن والمتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى ومتحف نيو مكسيكو للتاريخ.
وقال الباحثون إن 2 من الثدييات التى تم العثورعليها تحمل اسم "Capromys pilorides lewisi" و"Geocapromys caymanensis"، أما الثالث فيطلق عليه اسم "Nesophontes hemicingulus".
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