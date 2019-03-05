شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حاكم دبى يستضيف أول رائدى فضاء إماراتيين: يمثلان طموحات شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم الثلاثاء بأول رائدى فضاء من العالم العربى، لمحطة الفضاء الدولية، وأكد بن راشد أنهم يلهمون الأجيال لتكون همتهم فى الفضاء.

وقال بن راشد عبر حسابه بتويتر، :"مع هزاع المنصورى وسلطان النيادى .. أول رائدي فضاء من العالم العربي لمحطة الفضاء الدولية.. يحملون حلم مؤسسى دولتنا ... ويمثلون طموحات شعبنا .. ويلهمون أجيالنا لتكون همتهم فى الفضاء .. وأحلامهم تعانق السماء".



الشيخ محمد بن راشد



حاكم دبى

Advertisements

وحدد مركز محمد بن راشد، تاريخ إرسال أول رائد فضاء إماراتى فى مهمة رسمية إلى محطة الفضاء الدولية وذلك فى 25 سبتمبر من العام الجارى.

وجاء بالحساب الرسمى للمركز، أن أول رائد فضاء إماراتى الذى سيرافق المهمة الروسية إلى محطة الفضاء الدولية، سيشارك بتجارب ومهمات كثيرة بما فيها البحث العلمى.



محمد بن راشد ورائدا الفضاء

ويحظى رائدا الفضاء الإماراتيين، باهتمام بالغ على مستوى القيادة السياسية فى الإمارات، وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، قد التقى أول رائدى فضاء إماراتيين هزاع المنصورى وسلطان النيادى، موضحا أنهم شباب يصنعون المستقبل ويسجلون تاريخ جديد لمنطقتنا، شهر فبراير الماضى.