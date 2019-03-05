"فوري" تتيح سداد رسوم كافة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية

كتب - محمد علاء الدين

وقعت وزارة الداخلية مع شركة فوري دهب، اتفاقية تتيح سداد رسوم جميع خدمات البوابة الإلكترونية من خلال شبكة فوري، والمحافظ الإلكترونية للمحمول بما يتيح للمواطنين طلب خدمات الأحوال المدنية.

وبحسب بيان لشركة فوري اليوم الثلاثاء، تتضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الداخلية استخراج فاقد الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وتراخيص المركبات، وخدمات الأدلة الجنائية، وتصاريح العمل، حيث تتم الاتفاقية سداد رسوم هذه الخدمات من خلال شركة فوري وتوصيلها إلى المنزل.

وقالت الشركة إن هذه الخدمة تأتي في إطار سياسة الدولة في التحول...