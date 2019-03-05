طريقة تفعيل وضع الليلي Dark Mode في تطبيق ماسنجر Facebook Messenger رسمياً

facebook messenger تطبيق المحادثات و الرسائل الخاص بشركة facebook. و الذي يستعمله العديد من المستخدمين منذ فترة طويلة. التطبيق الذي يعطيك سهولة عالية في المحادثات. سواء كنت تقوم بالحديث مع اصدقائك عن طريق الكتابة. او عن طريق المكالمات الصوتية او مكالمات الفيديو. في اطار للتحديث و التغيير حصل التطبيق على تصميم جديد. يحول تصميم التطبيق على المنصات المختلفة. من Android و IOS الى تصميم واحد ثابت. بل و ان التصميم الجديد جاء ليحمل تصميماً بسيطاً عن القديم.

و لكن بالرغم من بساطة التصميم الجديد الا انه لم يكن قد اكتمل. حيث ان التطبيق يدعم الآن الوضع الليلي. الوضع الليلي على facebook messenger صار الآن متاحاً للتجربة و الإستعمال. رغبة من الشركة في مواكبة ما تفكر به شركة Google. في جعل الوضع الليلي احد الأوضاع الثابتة للجهاز. حيث انه من التجارب يتسبب الوضع الليلي في تحسن عام لأداء البطارية على شاشات Amoled. غير انه مريح للعين و للإستعمال بشكل عام. الوضع الليلي الجديد الآن متوفر بشكل شبه كامل على facebook messenger و متاح للجميع تجربته و استعماله في اقرب وقت. و لذلك ففي هذا المقال سنناقش كيفية تفعيل الوضع الليلي على تطبيق facebook messenger.

متطلبات تفعيل الوضع الليلي لـ facebook messenger

خطوات تفعيل الوضع الليلي

1- قم بتحميل و تثبيت آخر اصدار من تطبيق messenger من الروابط المذكورة

2- قم بتسجيل الدخول لحسابك

3- افتح اي محادثة بينك و بين اي شخص

4- يمكنك فتح محادثة بينك و بين نفسك عن طريق البحث عن اسمك

5- افتح قائمة الـEmojis

6- ابحث عن رمز الهلال الأصفر

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7- اضغط على رمز الهلال الأصفر

8- ارسل الرسالة التي تحتوي الرمز فقط

9- الآن ادخل الى اعدادات حسابك عن طريق الضغط على صورتك في الأعلى

10- ستجد اختيار تفعيل الوضع الليلي قد ظهر في الإعدادات الخاصة بك

11- قم بتفعيل الوضع الليلي عن طريق زر التفعيل و هكذا تحصل على الوضع الليلي لهاتفك