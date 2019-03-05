تكنولوجيا: زي النهاردة| إطلاق محرك البحث ياهوو! والاجتماع الأول لنادي هومبرو للكمبيوتر

في مثل هذا اليوم، 5 مارس، من عام 1995، تم إطلاق محرك البحث الشهير ياهوو Yahoo! على الإنترنت.

وأدرجت شركة ياهوو! في البورصة بعد 13 شهرا تقريبا من إطلاقها لمحركها البحثي، وقد بلغ سعر السهم وقتها 13 دولارا، ووصل سعر السهم إلى أقصى مستوياته في يناير 2000، حيث حقق سعر 475 دولارا، لكن بحلول سبتمبر 2001، انحدر سعر سهم ياهوو إلى 8.02 دولار فقط!

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وفي 5 مارس، من عام 1975، عقد نادي هومبرو كمبيوتر Homebrew Computer Club اجتماعه الأول.

وداوم العديد من الأشخاص، الذين لعبوا دورا مهما في السنوات الأولى للحوسبة الشخصية، على حضور اجتماعات نادي هومبرو للكمبيوتر خلال تاريخه، لكن يظل أكثر اجتماعات النادي أهمية هو الاجتماع الذي حدث بعد عام تقريبا من الاجتماع الأول، والذي عرض خلاله ستيف وزنياك تصوره للكمبيوتر الشخصي، والذي أصبح في نهاية المطاف كمبيوتر “أبل 1” Apple I.