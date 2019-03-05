تكنولوجيا: اتصالات مصر تفوز بجائزة “الإبداع والابتكار 2018” في الحفل السنوي لمجلة بيزنس توداي

حصلت شركة اتصالات مصر Etisalat، على جائزة “الإبداع والابتكار” في قطاع الاتصالات عن عام 2018 من مجلة “بيزنس توداي” Business Today، في حفلها السنوي الثاني.

جاء هذا التكريم تقديراً للدور الفعال الذي تلعبه الشركة في النهوض بالاقتصاد المصري ومؤكدا لريادتها في مجال التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، من خلال تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في مختلف المجالات.

وتسلم الجائزة المهندس حازم متولي -الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر- الذي تم اختياره العام الماضي في فعاليات “بيزنس توداي 100” BT 100 ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة في قطاع الأعمال والاقتصاد المصري. حيث أقيمت الاحتفالية هذا العام بحضور عدد كبير من الوزراء ورئيس البورصة المصرية وحشد كبير من كبار رموز الاقتصاد والأعمال ومشاركة كوكبة من الإعلاميين.

يهدف هذا التكريم إلى تسليط الضوء على مساهمات الشركات في دعم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي المصري، بالإضافة إلى حث الشركات الأخرى على تحسين أدائها وقدراتها التسويقية.

وتُمنح الجائزة وفقا لدراسات سوقية معتمدة على معايير تقييم أداء الشركات العاملة في القطاعات المختلفة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشئون الاقتصادية.

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من ناحيته، أعرب المهندس حازم متولي عن سعادته لحصول اتصالات مصر على الجائزة، والتي تؤكد ريادة ونجاح الشركة في مجال الإبداع والابتكار كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها التي تهدف إلى قيادة المستقبل الرقمي وإيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التي تواجه مصر، مشيرًا إلى سعي الشركة لتقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها في مختلف المجالات بأفضل جودة ممكنة، ولعل أبرز هذه المجالات هي خدمات الاتصالات وتطوير شبكات الجيل الخامس 5G والبنية التحتية للمدن الجديدة وقطاع الصحة.

فيما يخص مجال خدمات الاتصالات، أطلقت شركة اتصالات مصر مجموعة من الخدمات المتكاملة والمبتكرة التي توفر العديد من المميزات، سعياً منها لإرضاء كافة شرائح عملائها، لعل أبرز هذه الخدمات هي خدمات التليفون الأرضي للمنازل لتصبح مشغل متكامل لخدمات الاتصالات في السوق المصري، كما أطلقت نظام اتصالات «إميرالد» الذي يوفر خدمات مميزة للصفوة من مستخدميها، ونظام دماغ تانية الذي يتيح إمكانية تصميم الباقات وفقا لاحتياجات العملاء وخاصة الشباب، فضلا عن تطبيق ماي اتصالات الحاصل علي أعلي التقييمات والذي يمد العملاء بتجربة فريدة بضغطة زر واحدة.

وفيما يتعلق بتطوير الشبكات، فقد عقدت اتصالات العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كبري الشركات العاملة في مجال الاتصالات، منها شركتي إريكسون وهواوي، لضمان توفير أفضل شبكة للاتصالات استعدادا لإطلاق تقنية الجيل الخامس في مصر، أما في مجال البنية التحتية للمدن الجديدة، فقد حصلت الشركة على ترخيص إنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات لتقديم خدمات الـTriple Play داخل المجتمعات العمرانية المغلقة “الكومباوند”، والتي تمكن عملائها من الاستمتاع بخدمات الإنترنت والـTV والتليفون الأرضي في باقة موحدة وبجودة غير مسبوقة.

وأخيرا في قطاع الصحة، تقوم اتصالات مصر في إطار مسئوليتها تجاه المجتمع بالمساهمة الفعالة في الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة وخدمات الرعاية الصحية، مقدمة كافة امكانياتها، وذلك باستخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية التي توفرها الشركة لإحداث تأثيراً إيجاباً طويل الأمد.

يذكر أن BT100 هو حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة Business Today الرائدة في مصر، إحدى الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة إعلام المصريين، تقام الاحتفالية للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2018، ويشارك هذا العام في BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.