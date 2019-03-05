تكنولوجيا: Galaxy S10 يحصد لقب أفضل شاشة في الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج أفضل ما لديها من تقنية عرض في سلسلة Galaxy S10 التي كشف عنها مؤخراً، حيث إستطاعت بالفعل أن تحصد بهاتف Galaxy S10 لقب أفضل شاشة في الهواتف الذكية حتى الآن.

أجرى Ray Soneira الكثير من الإختبارات على شاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمول خلال السنوات الماضية، حيث إستهدف بهذه الإختبارات معرفة معايير الألوان في الأجهزة، وقياس درجة الإنعكاس والسطوع في الشاشات، حيث إستخدم أجهزة إحترافية لإختبار آداء هذه الأجهزة على الوجه الأمثل.

وقد جذب تعليقه الأخير حول شاشة Galaxy S10 الكثير من الأنظار، نظراً لخبرته التي تؤكد على مصداقية آراءه، وقد جاء تعليق Ray Soneira على هاتف Galaxy S10 بأنه “يتميز بشاشة مذهلة ورائعة جداً”، كما أكد على أن سامسونج قدمت أفضل ما لديها في تقنية شاشات OLED في سلسلة Galaxy S10.

أيضاً أضاف Ray Soneira أن هاتف Galaxy S10 يتميز بدقة مطلقة في الألوان، حيث يعد الأفضل في الهواتف الذكية التي أطلقت أو التي تم إختبارها حتى الآن، كما أكد على أن دقة الألوان في هاتف Galaxy S10 ترتقي لتنافس أجهزة التلفاز المميزة بجودة HD، بل وتنافس أجهزة الحاسب المحمول والأجهزة اللوحية في دقة الألوان التي تم إختباراها بأجهزة إحترافية.

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كما أشار إلى أن التبديل إلى العرض بالنمط الطبيعي يتحول معه الهاتف إلى تغيير مساحة الألوان وفقاً للمحتوى والإضاءة المحيطة بالهاتف.

يذكر أن هاتف Galaxy S10 يضم مجموعة من التقنيات المميزة التي تدعم تجربة عرض مميزة مع مستشعرات للإضاءة المحطية، وميزة الضبط التلقائي لسطوع الهاتف وفقاً لمحيط المستخدم، أو التجربة المفضلة إليه، لدعم المستخدم بأفضل تجربة عرض في النهاية.

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