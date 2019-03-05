Huawei تشوق لقدوم الهاتف Huawei Nova 4e المعروف أيضًا بإسم Huawei P30 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - لجأت شركة Huawei للتو إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتشوق لقدوم هاتف جديد يدعى Huawei Nova 4e، وهو الهاتف الذي من المرجح أن يصل إلى الأسواق العالمية تحت إسم Huawei P30 Lite. ويعرض الفيديو التشويقي الذي نشرته الشركة الصينية اليوم قطعًا صغيرًا على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من شاشة الهاتف حيث تتواجد الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.
ووفقا للتفاصيل التي تم تسريبها من قبل هيئة الإتصالات الصينية TENAA في الفترة الماضية، فالهاتف Huawei Nova 4e سيصل على الأرجح مع ثلاث كاميرات في الخلف، ومع معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، فضلا عن بطارية بسعة 3240mAh.
عادة ما تقوم شركة Huawei بإطلاق طرازات Lite من هواتفها الذكية الرائدة في وقت مبكر، لذا يجب أن نرى الشركة الصينية تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Huawei P30 Lite قبل أن تقوم بالكشف عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro.
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