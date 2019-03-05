الإعلان رسميًا عن الهاتفين Oppo F11 و Oppo F11 Pro مع كاميرات أمامية بتصاميم مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo F11 و Oppo F11 Pro، وسيصل هذين الهاتفين في البداية إلى الهند قبل أن يشقا طريقهما إلى بقية أنحاء العالم. وكان الهاتف Oppo F11 Pro على وجه التحديد محورًا للعديد من الإعلانات التشويقية في الأسابيع القليلة الماضية، وعرفنا عن مواصفاته التقنية الرئيسية منذ فترة.

الإختلاف الرئيسي بين Oppo F11 و Oppo F11 Pro هو أن الهاتف الأول يضم الكاميرا الأمامية في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، في حين يضم الهاتف الثاني الكاميرا الأمامية في الآلية التي تنبثق في الجزء الأوسط من الإطار العلوي للجهاز.

الهاتفين Oppo F11 و Oppo F11 Pro يأتيان مع شاشات IPS LD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD تملك الذاكرة العشوائية الخاصة بها للحفاظ على الطاقة. وبغض النظر عن مكانها، فالكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين تمتاز بدقة 16 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 2.0.

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وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فهناك كاميرتين، واحدة أساسية بدقة 48 ميغابكسل وأخرى ثانوية لإستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وجدير بالذكر أن الكاميرا الخلفية الرئيسية تستخدم تقنية البكسلات المتراصة لإلتقاط صور بدقة 12 ميغابكسل مع وعود بتحسين الحدة وخفض مستويات الضوضاء. هناك أيضًا وضع Ultra Night والذي سيعمل على نحو مماثل لوضع Night Sight في هواتف جوجل، ووضع Night Mode في هواتف Huawei.

يضم كل من Oppo F11 و Oppo F11 Pro بطاريات بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC مما يسمح وفقا لشركة Oppo بشحن هذه البطارية بالكامل في غضون 86 دقيقة. ومع ذلك، عملية الشحن تتم من خلال منفذ MicroUSB القديم، بدلا من USB Type-C. وبغض النظر عن البطارية، فالهاتفين Oppo F11 و Oppo F11 Pro يستخدمان المعالج MediaTek Helio P70 لمعالجة البيانات والمهام مع العلم بأنهما يأتيان كذلك مع 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية، كما أنهما يأتيان مع 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية غير القابلة للتوسع.

الهاتفين Oppo F11 و Oppo F11 Pro متوفرين الآن للشراء في الهند من خلال متجر أمازون المحلي بسعر يبدأ من 353$ لنسخة 6GB/64B من الهاتف Oppo F11 Pro، في حين يبلغ سعر نسخة 4GB/128GB من الهاتف Oppo F11 نحو 282$. وعندما يتعلق الأمر بالألوان، فهذين الهاتفين سيكونا متوفرين بمجموعة من الألوان المتدرجة الرائعة.