الهاتف Huawei P30 Pro سيضم بطارية تقبل إمكانية الشحن بسرعة 40 واط

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد ميزة الشحن السريع إحدى الميزات التي بدأنا نراها على المزيد من الهواتف الذكية اليوم، والخبر السار هو أنه يبدو أن شركة Huawei ستقوم بتضمين هذه الميزة في هاتفها الرائد المقبل Huawei P30 Pro. ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع MySmartPrice، فقد كشفت هيئة الإتصالات الصينية TENAA عن بعض مواصفات هذا الهاتف، وتقنية الشحن السريع كانت واحدة منها.

ووفقا للإعلان، فمن المتوقع أن يضم الهاتف Huawei P30 Pro تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge 40W والتي ستسمح بشحن بطارية الهاتف بسرعة 40 واط، في حين سيكون الهاتف Huawei P30 قادرًا على شحن البطارية بسرعة 22.5 واط. وعلى الرغم من أن سرعة الشحن في الهاتف Huawei P30 تعد أبطأ بالمقارنة مع الهاتف Huawei P30 Pro، فهي لا تزال محترمة إلى حد كبير. خذ بعين الإعتبار أن الشحن بسرعة 40 واط ليس أمرًا جديدًا تمامًا، فقد تم إطلاق الهاتف Huawei Mate 20 Pro مع نفس تقنية الشحن في العام الماضي.

وهذا يعني أن شركة Huawei لن تقوم برفع سرعة الشحن في هاتفها الرائد المقبل للحاق ببعض منافساتها، وبالتحديد شركة Oppo التي تستخدم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بسرعة 50 واط في بعض هواتفها الذكية. ومع ذلك، فهي لا تزال تقنية أسرع من تقنيات الشحن السريع التابعة للشركات الأخرى مثل OnePlus التي تستخدم تقنية Dash Charge التي تسمح بشحن هاتفها الرائد الحالي بسرعة 30 واط.

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على أي حال، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro بشكل رسمي في اليوم 26 من شهر مارس الجاري في الحدث الخاص الذي ستعقده الشركة بالعاصمة الفرنسية باريس، لذا تأكد من العودة إلينا للحصول على التفاصيل الكاملة.