شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جائزة "أفضل هاتف ذكى" لهواوى Mate 20 Pro فى MWC 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019 ببرشلونة، أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن فوز هاتفها Mate 20 Pro بجائزة "أفضل هاتف ذكى" من قبل اللجنة المنظمة للحدث GSMA حيث تم منح هذه الجائزة نظراً لعدة عوامل منها الأداء الاستثنائي وكذلك خصائص الكاميرا المتميزة بالإضافة الى عمر البطارية الطويل وحلول الشحن المبتكرة والتصميم العصري. وتعد تلك الجائزة شهادةً لمدى التقدم التي وصلت اليه تقنيات هواوي الرائدة كما تدل على التزام الشركة نحو توفير أفضل المنتجات وتقديم تجربة استخدام استثنائية لكل عملائها في جميع أنحاء العالم.





وفى هذا الإطار، صرح "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة، " نعتز في هواوى بتلك الجائزة، لذلك نود ان نتقدم بالشكر ل GSMA على اختيارها HUAWEI Mate 20 Pro كأفضل هاتف ذكي في نسخة المؤتمر هذا العام. حيث تعتبر HUAWEI Mate 20 Series انعكاساً لاستراتيجية الشركة التي تقوم على تقديم أفضل الحلول واكثرها ابتكاراً والأهم من ذلك ، التقنيات الرائدة التي تقدم تجربة استخدام لا مثيل لها للمستهلكين وعملائنا."

كما أضاف " أن أرقام المبيعات التي حققها هواوي Mate 20 Pro تدل علي مكانة وثقة خاصة نالها الهاتف من قبل المستهلكين حول العالم ، وبفضل تقنيتنا الرائدة، فنحن ملتزمون أمام المستهلكين بتقديم أفضل المنتجات التي توفر أفضل تجربة استخدام."

رشحت ثم منحت اللجنة المنظمة للحدث GSMA هاتف هواوي Mate 20 Pro جائزة "أفضل هاتف ذكي"، حيث يعد الهاتف أحدث هواتف هواوي الرائدة التي طرحتها بالأسواق منذ فترة قليلة. يقدم هواوي Mate 20 Pro أفضل الطفرات التكنولوجية التي توصلت اليها هواوي، حيث يأتي الهاتف مزوداً بالنظام على شريحة SoC الذي يعد قلب الهواتف الذكية والتي تحتوي علي Kirin 980، أول معالج مُصمم بتقنية 7 نانومتر في العالم التي تقدم أداء مُحسن وتعزز كفاءة استهلاك الطاقة ومزود بوحدة معالجة عصبية مزدوجة، ما يمنحه مستويات أعلى من المعالجة المعززة بالذكاء الاصطناعي لدعم أي تطبيقات قائمة على هذه التقنيات.

يضم هاتف Mate 20 Pro بطارية كبيرة ذات كثافة عالية بسعة 4200 ميلي أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط، حيث يعد من أسرع الهواتف الذكية شحناً الموجودة حالياً بالأسواق. كما أن الهاتف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع HUAWEI Wireless Quick Charge بقوة 15 واط والتي تعتبر أسرع حلول الشحن اللاسلكي في القطاع، بالإضافة الي ميزة الشحن العكسي اللاسلكي، التي تحول الهاتف إلى ما يشبه جهاز تخزين الطاقة لمجموعة محددة من الأجهزة الإلكترونية المحددة.

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يأتي هاتف Mate 20 Pro بنظام كاميرا ثلاثية العدسات من شركة لايكا العالمية، حيث تأتي الكاميرا رئيسية بدقة 40 ميجا بكسل، وكاميرا الزاوية فائقة العرض بدقة 20 ميجا بكسل، وكاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميجا بكسل. ومن خلال هذه الكاميرات الثلاث، يغطي الهاتف نطاقاً واسعاً من البعد البؤري، ما يتيح للهاتف محاكاة أداء الكاميرات الاحترافية. وتضفي زاوية التصوير العريضة إحساساً بالرحابة، ولمسة ثلاثية الأبعاد في الصور. ويدعم نظام الكاميرا الجديدة خاصية التصوير الفوتوغرافي الدقيق، والتي تلتقط صوراً واضحة حتى للأجسام التي تبتعد عن العدسة مسافة 2.5 سم.

يعمل هواوي Mate 20 Pro بالإصدار 9 من واجهة المستخدم الشهيرة من هواوي EMUI، القائمة على نظام التشغيل Android Pie، حيث تتميز واجهة المستخدم هذه باعتماد الذكاء الاصطناعي لتنظيم توزيع الموارد بطريقة ذكية ومتكاملة، للوصول إلى أداء محسن وفائق لنظام أندرويد. وتقدم واجهة المستخدم EMUI 9 تجربة ممتازة في جميع الأوقات، حيث تحافظ على مستوى الأداء حتى في حالات الاستخدام المطول.

حيث تعمل GSMA على تمثيل مصالح مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم ، مع تجميع أكثر من 750 مشغل مع أكثر من 350 شركة حول العالم التي تعتمد علي النظام البيئي واسع النطاق. كما تنظم GSMA مؤتمرات MWC الدولية المختلفة الذى تعتبر بمثابة الفعاليات الرائدة في قطاع الاتصالات والتي تُقام سنويًا في كل من برشلونة ولوس أنجلوس وشنغهاي، بالإضافة إلى سلسلة المؤتمرات الإقليمية 360 Mobile.

انطلاقاً من قيم الشركة التي تضع عملائها على رأس اولوياتها، تلتزم هواوي بتوفير افضل الحلول الذكية التب تناسب مختلف أنماط الحياة الرقمية. مع ظهور تقنية ال جيل الخامس من الاتصالات 5G ، تعتبر شركة هواوى واحدة من الشركات القليلة التي لديها القدرة الكاملة على تطوير مجموعة متكاملة من منتجات 5G وتقديم تجربة مستخدم استثنائية.

والجدير بالذكر، أن خلال المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019 المُقام في مدينة برشلونة، كشفت شركة هواوى عن هاتف HUAWEI Mate X ، أول هاتف قابل للطي في الشركة بتكنولوجيا 5G وهواوى MateBook X Pro و MateBook 14 و MateBook 13 فضلاً عن هواوى 5G CPE Pro.