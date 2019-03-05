شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. الأطفال أقل من 13 عاما لن يمكنهم لعب PUBG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التحذيرات المتتالية من PUBG، قررت شركة تينيسنت المطورة للعبة اتخاذ إجراءات للحد من تأثيراتها السلبية، إذ تبحث عن عدة طرق لمنع الأطفال والمراهقين من الوصول إلى بعض ألعابها فى الصين.

ووفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكى، طورت الشركة نظام قفل رقميًا يمكن من خلاله تقييد جميع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من الوصول إلى ألعابها، ولا يمكن إلغاء قفل نظام القفل الرقمى هذا بدون وصى الطفل، كما بدأت الشركة الصينية باستخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه وفحوصات مُعرف اللاعبين لتحديد عمر لاعبى بعض ألعابها فى الصين.

وخلال العامين الماضيين، أدخلت تينسنت عدد من القيود مثل الحد من وصول الألعاب إلى القاصرين إلى ساعة واحدة فى اليوم فى عام 2017، فى الوقت الحالى، قد يتم فرض هذا الحد فقط فى الصين، وقد تكون الهند الدولة التالية التى تطرحها تينسنت.

جدير بالذكر ظهور العديد من التقارير التى تفيد بأن الناس يدمرون صحتهم ويفقدون توازنهم الذهنى بسبب بعض الألعاب الشهيرة مثل PUBG و Fortnite.