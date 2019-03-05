تكنولوجيا: شاهد.. أقدم محطة رصد أقمار صناعية بمعهد الفلك فى حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجولت عدسة ”الخليج 365” داخل أقدم محطة لرصد الأقمار الصناعية بالمعهد القومى للبحوث الفلكية بحلوان، والتى ترصد جميع الأقمار الصناعية التى تعبر بسماء مصر، حيث تتكون من غرفتين يوجد فى إحداها تليسكوب ضخم يستخدم للرصد، فيما تضم الغرفة الثانية وحدة ليزر وأجهزة دقيقة لتحليل البيانات والتحكم فى التليسكوب ، شاهد بنفسك فى الفيديو التالى..

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