أوبو وإريكسون تبرمان اتفاقية لتراخيص براءات الاختراع

وقعت شركة صناعة الهواتف الصينية ” أوبو” OPPO مع شركة الاتصالات السويدية “إريكسون” Ericsson اتفاقية عالمية لتراخيص براءات الاختراع، تمتد لعدة سنوات وتشمل التعاون بين الشركتين في عدد من مشاريع الأعمال.

وقالت شركة أوبو إن الاتفاقية مع شركة إريكسون، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تعد الأحدث ضمن سلسلة من اتفاقيات تراخيص براءات الاختراع التي وقعتها أوبو مع شركاء بارزين في قطاع الاتصالات مثل كوالكوم ودولبي ونوكيا.

وفي هذا السياق، قال أدلر فينغ، رئيس قسم الملكية الفكرية في أوبو: “ستسهم الاتفاقية الجديدة في إرساء أساسات متينة لمزيد من التعاون بين الشركتين في عصر تقنيات الجيل الخامس، لاسيّما أن أوبو لطالما حرصت على ترسيخ مبادئ الملكية الفكرية ضمن منهجية عملها. ونتطلع قدمًا إلى العمل مع شركة إريكسون للوصول إلى مزيد من الابتكارات المتطورة في قطاعي الإنتاج والخدمات”.

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ومن جهته، قال غوستاف بريسمارك، كبير مسؤولي الملكية الفكرية في إريكسون: “تأتي الاتفاقية المهمة تأكيدًا على قيمة محفظتنا من براءات الاختراع وأهمية برنامج Ericsson FRAND لترخيص البراءات. وحتى تاريخه، وقعنا أكثر من 100 اتفاقية ترخيص براءات اختراع، ويسرنا توقيع هذه الاتفاقية التي ستعود بالمنفعة على كلا العلامتين”.

وتقول أوبو إنه في ضوء استراتيجيتها التي تولي براءات الاختراع تركيزًا بالغًا، فقد خصصت أهمية كبيرة لبراءات الاختراع وتبني العديد منها. واعتبارًا من شهر كانون الثاني/يناير 2019، قدمت الشركة أكثر من 33 ألف طلب براءة اختراع حول العالم، وتمتلك حاليًا أكثر من 8000 براءة اختراع.