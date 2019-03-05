Galaxy S10 يحصل على لقب “أفضل شاشة على الإطلاق”

خلص تقرير جديد نشرته شركة “ديسبلاي ميت” DisplayMate المتخصصة في اختبار الشاشات، أمس الاثنين إلى أن شاشة هاتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10؛ الأحدث من شركة سامسونج، هي الأفضل على الإطلاق في سوق الهواتف الذكية.

ويقدم هاتف Galaxy S10، الذي أُعلن عنه إلى جانب ثلاثة هواتف أخرى هي: Galaxy S10 Plus و Galaxy S10e و Galaxy S10 5G، شاشة من نوع Dynamic AMOLED بقياس 6.1 بوصات وبدقة 3040×1440 بكسل مع كثافة قدرها 550 بكسل في البوصة الواحدة.

وقام رئيس شركة DisplayMate باختبار الهاتف وشاشته ونشر تقريرًا خاصًا يستعرض المزايا التي تجعل شاشة Galaxy S10 الأفضل بين جميع شاشات الهواتف الذكية الأخرى. وقال إن الهاتف يحصل على أعلى درجة على الإطلاق، وهي: Excellent A+.

يُشار إلى أن مشتري الهواتف الذكية يبحثون عادةً عن مجموعة متنوعة من الميزات عند اختيار الهاتف، ولكن تعد نوعية الشاشة أبرزها، فمن الأهمية بمكان أن تكون الشاشة ذات جودة عالية فهذه الجودة تحدد إمكانية قراءة النصوص، ومظهر الصور والرسوميات، والقدرة على العمل جيدًا في ضوء الشمس الساطع وغيرها من الظروف الصعبة.

ومن جانبها قالت سامسونج في منشور على مدونتها إنه بعد عملية تقييم شاملة، خلصت شركة DisplayMate إلى أن شاشة Galaxy S10 هي “أكثر شاشات العرض دقة في الألوان فيما اختبرناه حتى الآن، ومن المؤكد أنها أفضل بكثير من الهاتف الذكي الموجود لديك، وجهاز تلفزيون UHD، والحاسوب اللوحي، والحاسوب المحمولة، وجهاز الحاسوب بشاشة 4K”.

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وبدعم مستوى سطوع قدره 1215 شمعة، فإن شاشة هاتف Galaxy S10 تمتاز بأنها أفضل من حيث السطوع بما يقرب من 6.9% مقارنةً بهاتف Galaxy S9، الأمر الذي يقدم أفضل تجربة في ظروف الإضاءة المختلفة، خاصةً في الخارج وتحت أشعة الشمس المباشرة.

وتمتاز شاشة الهاتف أيضًا بأنها أفضل من حيث استهلاك الطاقة، إذ لا تستهلك إلا 1.54 واط، مقارنة بهاتف Galaxy S9 مع استطاعة 1.7 واط. كما تمتاز بأنها تدعم تقنية أخرى، بما في ذلك HDR10+.

هذا، وسوف تبدأ سامسونج طرح هاتف Galaxy S10 الجديد، إلى جانب هاتفي Galaxy S10 Plus و Galaxy S10e، للبيع اعتبارًا من 8 آذار/مارس الجاري في أسواق مختارة.