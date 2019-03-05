أول سيارة سباق كهربائية بالكامل بسرعة 280 كيلومترًا .. من…

كشفت شركة “مرسيدس-بنز” Mercedes-Benz اليوم الاثنين النقاب عن سيارة سباق جديدة تمتاز عن غيرها من السيارات الأخرى بأنها أول سيارة سباق كهربائية بالكامل على الإطلاق تنتجها الشركة الألمانية، ويأتي ذلك عشية معرض جنيف للسيارات 2019.

وأطلقت شركة مرسيدس على السيارة الجديدة، التي تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية العادية وسيارات السباق الكهربائية، اسم EQ Silver Arrow 01.

وتشبه السيارة، التي تعد الأولى في سلسلة سيارات السباق الكهربائية “فورمولا إي” Formula E وسوف تشارك في أول سباق كبير أواخر عام 2019، النموذج الأولي الذي أُعلن عنه مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يُشار إلى أنه بمشاركة سيارة EQ Silver Arrow 01 في السباق أواخر العام الحالي، ستصبح مرسيدس شركة صناعة السيارات الوحيدة التي تقوم بحملة في كل من “الفورمولا إي” و “الفورمولا ون”، الذي يعد سباق السيارات الرياضية ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة الأضخم عالميًا.

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وفيما يتعلق بمواصفات أول سيارة كهربائية بالكامل من شركة مرسيدس، فهي تزن نحو 900 كيلوجرام، حيث تشكل البطارية؛ التي تبلغ استطاعتها 52 كيلوواطًا في الساعة، نحو 385 كيلوجرامًا من وزن السيارة الكلي. وتصل سرعة السيارة من الصفر إلى 95 كيلومترًا في الساعة في أقل من 2.7 ثانية تقريبًا، مع سرعة قصوى تصل إلى 280 كيلومترًا في الساعة.

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ووفقًا لمدير سيارات مرسيدس، توتو وولف، فإن “الفورمولا إي ستكون ميدانًا جديدًا تمامًا لنا … لكننا نتطلع إلى التحدي المتمثل في إثبات أداء محركاتنا الذكية للبطارية في سباقات السيارات”. وقال في بيان رسمي: “نعطي دفعة إيجابية لعلامة EQ”.