آبل وكوالكوم تبدأن الفصل الأخير من صراعهما القانوني

بدأت شركتا كوالكوم وآبل يوم الاثنين الفصل الأخير في نزاع قانوني مستمر منذ مدة طويلة بشأن براءات الاختراع واتفاقيات الترخيص، ولكن ميدان الصراع القانوني سيكون هذه المرة في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، مسقط رأس كوالكوم.

وتزعم كوالكوم، التي تعد أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الأجهزة المحمولة، في محكمة فيدرالية في سان دييغو أن آبل انتهكت ثلاثًا من براءات الاختراع الخاصة بها، وتطالب بالحصول على 1.41 دولار أمريكي عن كل هاتف آيفون ينتهك براءة الاختراع والتي بيعت خلال عامي 2017 و 2018، ويقدر أن يصل المبلغ إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وتعد الدعوى القضائية المرفوعة من كوالكوم على آبل في سان دييغو خطوة استباقية قبل أن تصل دعوى قضائية تتعلق بحماية الاحتكار كانت قد رفعتها شركة آبل مطلع عام 2017 على كوالكوم إلى المحاكمة في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وتقول شركة آبل في الدعوى القضائية إن كوالكوم متورطة في ممارسات ترخيص براءات غير قانونية لحماية احتكار ما يسمى بشرائح المودم، التي تربط الهواتف المحمولة بشبكات البيانات اللاسلكية. وقد ادعت شركة كوالكوم بدورها أن آبل قد انتهكت براءات اختراعها.

Advertisements

وكانت كوالكوم قد رفعت دعوى قضائية على آبل في الصين وألمانيا زاعمة أن بعض طرازات آيفون 7 وآيفون 8 القديمة انتهكت براءات اختراع كوالكوم بشأن ما يسمى “تعقب المغلف”، وهي ميزة تساعد الهواتف المحمولة على توفير طاقة البطارية أثناء إرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية. ولم ينبع انتهاك براءات الاختراع المزعوم من رقائق إنتل التي استخدمتها آبل كبديل عن رقاقات كوالكوم بل من شركة أخرى هي Qorvo التي لم توجد رقاقاتها إلا في الهواتف القديمة مع مودمات إنتل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقررت المحكمة الألمانية أواخر العام الماضي أن آبل بالفعل تنتهك براءة الاختراع الخاصة بكوالكوم وحظرت بيع بعض طرازات آيفون التي استخدمت رقائق مودم إنتل، مما دفع شركة آبل إلى سحب الأجهزة من 15 متجرًا للبيع بالتجزئة في ألمانيا ومتجرها الإلكتروني في البلاد، ثم قالت في منتصف شهر شباط/فبراير الماضي إنها ستستأنف بيع طرازات هواتف آيفون القديمة، ولكنها هذه المرة لن تتمكن من بيع إلا الطرازات التي تضم معالجات كوالكوم.