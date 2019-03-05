تكنولوجيا: ابل تستحوذ على براءة إختراع Lighthouse AI لدعم تقنية التعرف على الوجه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة ابل بشراء براءة إختراع تعود لشركة Lighthouse AI التي عرفت بتقنيتها الذكية في كاميرات المراقبة، حيث من المتوقع أن تستخدم براءة الإختراع في دعم هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد في تقنية التعرف على الوجه.

عرفت شركة Lighthouse AI بتطوير تقنية ذكية في كاميرات المراقبة المستخدمة في المنزل الذكي، إلا أن المنافسة القوية في سوق الكاميرات الذكية وكاميرات المراقبة التي يسيطر عليها عدد من العلامات التجارية مثل Ring و Nest و Logitech وأيضاً Arlo، أدى في النهاية إلى إنهاء أعمال الشركة في نهاية العام الماضي.

لكن إنتهاء منافسة شركة Lighthouse AI في الأسواق لا يعني بالتأكيد إنتهاء التقنية الذكية التي عرفت في إصداراتها من الكاميرات والتي تعمل على تمييز وجوه الصغار عن البالغين، لذا قررت شركة ابل شراء براءة إختراع شركة Lighthouse AI مؤخراً.

وقد قدمت شركة Lighthouse AI أكثر من براءة إختراع في كاميرات المراقبة والحماية، والتي يأتي من بينها التقنية الذكية لنظام الحماية القائم على الحوسبة والذي يرتكز على مستشعر بتفاصيل دقيقة في الكاميرة، مع نظام أخر يعتمد على التحقق البصري، وأيضاً نظام يعتمد على تسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، وغيرها من الأنظمة المتطورة.

وتهدف شركة ابل بالإستحواذ على براءة إختراع Lighthouse AI، إلى تطوير تقنية عمل نظام التعرف على الوجه في هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد أيضاً، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه التقنية الجديدة سيدعمها أيضاً كاميرة ثلاثية الأبعاد تقدم في هواتف الأيفون 2020.

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