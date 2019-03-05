هكذا ستبدو الأغطية الواقية المصممة للهاتف القابل للطي Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سامسونج في الأونة الأخيرة عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold. هذا الهاتف سيكلف العملاء 1980 دولار أمريكي عندما يصل إلى السوق في شهر أبريل المقبل، وهذا ما سيجعله هاتفًا فاخرًا. حسنًا، إذا كنت على إستعداد لإنفاق هذا القدر من المال على هاتف ذكي، فقد ترغب أيضًا في إنفاق المزيد من المال والحصول على غطاء واقي للجهاز لتجنب تعرضه لأي ضرر. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت شركة Spigen المتخصصة في صناعة الأغطية الواقية بالكشف عن بعض أغطيتها الواقية المصممة خصيصًا للهاتف Galaxy Fold.

ستكون هناك ثلاث أغطية واقية من شركة Spigen للهاتف القابل للطي Galaxy Fold، ويتعلق الأمر هنا بكل من Tough Armor و Thin Fit و Ultra Hybird. وستصنع هذه الأغطية الواقية من السيليكون والبلاستيك، وستكلف حوالي 20 دولارًا. هذا ليس قدرًا كبيرًا من المال إذا كنت قد أنفقت بالفعل نحو 2000 دولار أمريكي على هاتف ذكي.

هذه الأغطية الواقية ستتبنى تصاميم مشابهة وستحمي الإطار المحيط بالشاشة الخارجية التي يبلغ حجمها 4.6 إنش. وبغنى عن القول، فهذه الأغطية الواقية ستأتي كذلك مع ثقوب من أجل الميكروفونات والأزرار والكاميرات والمنافذ. ومع ذلك، من المثير للإهتمام أن نرى كيف ستغطي هذه الأغطية الواقية الهاتف لأن هذا الأخير يعتمد على مفصل قابل للطي. وعلاوة على ذلك، يجب ألا تكون المادة المستخدمة قوية فحسب، بل يجب أن تكون مرنة أيضًا بدرجة كافية لأسباب واضحة.

سيكون الهاتف Galaxy Fold متاحًا للشراء في وقت ما خلال الربع الثاني من هذا العام، لذا سنرى هذه الأغطية الواقية متوفرة للشراء في نفس الفترة الزمنية.