سماعات AirPods 2 الجديدة ستُشحن بالكامل في غضون 15 دقيقة، وفقًا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أن سماعات AirPods اللاسلكية صغيرة الحجم، فهذا يعني أن بطارياتها صغيرة جدًا مما يعني أيضًا أن شحنها لن يستغرق وقتًا طويلاً مقارنة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة. ووفقا للمعلومات الرسمية من آبل، فإن سماعات AirPods الحالية تتيح لك 3 ساعات من الإستخدام مقابل 15 دقيقة من الشحن، وهو أمر لائق جدًا.

ولكن وفقا لمعلومات جديدة أدلى بها Max Weinbach على شبكة تويتر، فيبدو أن ذلك سيتغير مع سماعات AirPods 2 القادمة هذا الشهر لكونها ستأتي مع تقنية شحن أسرع من ذي قبل. ووفقا لهذه المعلومات الجديدة، فيبدو أن 15 دقيقة ستكون كافية لشحن سماعات AirPods 2 الجديدة بشكل كامل. إذا كان هذا صحيحًا، فهذا سيمثل ترقية كبيرة.

والأمر الذي لا يصدق هو أن Max Weinbach يدعي بأن سماعات AirPods 2 الجديدة ستبلغ تلك السرعات بإستخدام الشحن اللاسلكي. نحن نعلم أن شركة آبل تعمل على علبة تدعم الشحن اللاسلكي من أجل سماعات AirPods، وبالتالي فهذا الجزء من الخبر ليس جديدًا. ونظرًا إلى أن الشحن اللاسلكي يعد أبطأ مقارنة مع الشحن السلكي، فإن حقيقة أن الشحن في سماعات AirPods 2 الجديدة سيكون أسرع من سماعات AirPods الحالية بإستخدام الشحن اللاسلكي يثير بعض الدهشة.

من الممكن أن توفر قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower من آبل سرعة شحن لاسلكية فائقة، وبالتالي تبرير تأخير عملية الإطلاق. ولكن في كلتا الحالتين قد يكون من الأفضل التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن. قد يكون من الجيد أيضًا عدم شراء سماعات AirPods الآن لأن الشائعات تقول بأن سماعات AirPods 2 ستصدر في المستقبل القريب.

So the Apple news. AirPods wireless charging will happen. It will be VERY fast (0-100 in 15 minutes.) That speed is for the AirPods AND the case. It will probably use Qi charging.



There will be a downside though, the case will be bigger in one direction and heavier.