Realme تؤكد قدوم الهاتف Realme 3 Pro في شهر أبريل المقبل مع مواصفات متميزة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 3 المزود بالمعالج MediaTek Helio P70. في نفس الحدث الذي تم فيه الإعلان عن الهاتف، أوضحت لنا العلامة التجارية الفرعية Realme أنها ذاهبة للكشف عن هاتف آخر تحت إسم Realme 3 Pro في شهر أبريل المقبل. هذا الهاتف سيكون أكثر قوة وسيتحدى Redmi Note 7 Pro في الهند.

ووفقا للرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Realme، السيد Madhav Sheth، فإن الهاتف Realme 3 Pro سيكون مميزًا في الجانب المتعلق بالكاميرا وفي الجانب المتعلق بالسرعة كذلك. ولم يكشف عن أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذا الهاتف، ولكنه وعد بأن ” الأفضل لم يأتي بعد “. هذا يعني أننا سنرى الهاتف Realme 3 Pro على الأرجح مع كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، مما يؤكد الشائعات السابقة.

نظرًا إلى أن الهاتف Realme 3 الجديد يضم معالج من شركة MediaTek، فنحن نتوقع قدوم الهاتف Realme 3 Pro مع معالج من شركة كوالكوم قد يكون من فئة Snapdragon 670 أو Snapdragon 670، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية. قد تقوم الشركة بتضمين الكاميرا الأمامية في الشاشة، ولكن هذا قد يجعل الهاتف Realme 3 Pro مكلفًا للغاية، وهو ما سيكون ضد سياسة الشركة التي تركز أساسًا على تقديم هواتف ذكية بأسعار منخفضة للغاية.

على الأقل، يمكننا أن نأمل في الحصول على منفذ USB Type-C وتقنية الشحن السريع مع العلم بأن كلا الخاصيتين مفقودتين حاليًا في الهواتف الذكية التي كشفت عنها Realme حتى الآن.