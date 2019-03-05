الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme 3 مع شاشة بحجم 6.2 إنش، وبطارية بسعة 4230mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية، قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo أخيرًا بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 3 مع تصميم مختلف قليلا ومواصفات جديدة وميزات رائعة.

النسخة الهندية من الهاتف Realme 3 تضم المعالج MediaTek Helio P70 على عكس الهاتفين Realme 1 و Realme 2 اللذان جاءا مع المعالجين MediaTek Helio P60 و Snapdragon 450 على التوالي. وبالتالي، هذا يعني أنه سيكون هناك تحسن ملحوظ على مستوى الأداء.

وبغض النظر عن المعالج، فالهاتف Realme 3 الجديد يأتي كذلك مع شاشة محمية بطبقة Gorilla Glass 3 بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Realme 3 يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل مدعومة بخاصية الفتح عن طريق الوجه، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Realme بتزويد هذه الكاميرا بميزات برمجية إضافية مثل Nightscape التي تساعدك على إلتقاط صور جيدة في الليل و Chroma Boost التي تساعدك على تغيير النطاق الديناميكي والألوان وتقليل الضوضاء.

البطارية في الهاتف Realme 3 الجديد تمتاز بسعة 4230mAh، ولكنها للآسف لا تدعم الشحن السريع. ولكن لحسن الحظ، الهاتف Realme 3 يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie، ومع واجهة ColorOS 6.

وبغض النظر عن النسخة الهندية المزودة بالمعالج MediaTek Helio P70، فقد قامت شركة Realme كذلك بإطلاق النسخة العالمية من الهاتف Realme 3 مع المعالج MediaTek Helio P60 بدلاً من المعالج MediaTek Helio P70، ولكنها تحتفظ بباقي المواصفات والميزات.

عمومًا، الهاتف Realme 3 الجديد سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق، وسيكلف 125 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB، ونحو 155 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB. ومن المقرر أن يتم عرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع في اليوم 12 مارس.