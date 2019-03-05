انت الان تتابع تفاصيل خبر تنفيذ أول عملية حفر على سطح المريخ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 04:17 مساءً - أعلن المركز الألماني للطيران والفضاء أن جهاز الحفر "HP3"، الذي وصل إلى المريخ مع المسبار "إنسايت"، حفر لأول مرة ثُقباً في تربة المريخ عمقه بين 18 و50 سنتيمتراً.

وقال تيلمان سبوهن، المشرف على مشروع الحفر، في تصريح صحفي، أمس الاثنين: "يبدو أن الجهاز اصطدم خلال عملية الحفر بحجر صلب، ما جعله يميل بمقدار 15 درجة، أو أزاحه".

وأشار المركز الألماني إلى أنه بعد انتهاء فترة تبريد الجهاز ستبدأ مرحلة الحفر الثانية، التي ستستمر 4 ساعات، حيث يخطّط العلماء لزيادة عمق الثقب إلى 3-5 أمتار خلال الأسابيع المقبلة، ما سيسمح بقياس تيار الحرارة المنبعث من باطن الكوكب الأحمر.

يُذكر أن المسبار "إنسايت" كان قد أُطلق في مايو 2018، وفي نوفمبر من العام نفسه هبط على سطح الكوكب الأحمر.