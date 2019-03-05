شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: موظفو جوجل يعتقدون أن مشروع Dragonfly لم يتوقف بالفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن بعض موظفى شركة جوجل لا يعتقدون أن برنامج Dragonfly قد توقف بالفعل، حيث وجد بعض موظفى جوجل دليلا على أن خطط جوجل لإطلاق محرك بحث خاضع للرقابة من الحكومة الصينية، والذى يحمل الاسم الرمزى "Dragonfly" مازالت مستمرة، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن The Intercept.

وكان الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، ساندر بيتشاى، قد صرح للهيئات التنظيمية فى الولايات المتحدة العام الماضى بأن جوجل ليس لديها "خطط" لإطلاق محرك البحث الخاضع للرقابة "فى الوقت الحالى"، إلا أن بعض موظفى الشركة، غير الراضين عن الأمر، وجدوا أدلة داخلية تشير إلى استمرار العمل عليه.

وقد رصد الموظفون حوالى 500 تغيير فى الشفرة المتعلقة بمتصفح Dragonfly فى ديسمبر، وقد تم إجراء 400 تغيير آخر على الشفرة فى يناير، مما دفع الموظفين للاعتقاد بأن المشروع لا يزال مستمراً، كما قاموا بالتحقيق فى خطط وضع ميزانية الشركة ورأوا أن ما يقرب من 100 عامل ظلوا مجمعين فى إطار الميزانية المرتبطة بمشروع Dragonfly.

من جهتها، نفت جوجل أنها تعمل فى الوقت الحالى على تطوير متصفح Dragonfly، وقالت إن هذه التكهنات غير دقيقة كليا، وأضافت أنها ليس لديها خطط لإطلاق محرك بحث فى الصين، ولا يوجد أى عمل يجرى القيام به فى مثل هذا المشروع.

يذكر أنه تم حظر جوجل حاليًا فى الصين، ووفقًا لتقرير موقع "Intercept" الأولى، فقد كان الهدف من Dragonfly هو منح جوجل طريقًا للعودة إلى البلاد، مما منحها إمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستخدمين، وإعطاء مستخدمى الإنترنت الصينيين إمكانية الوصول إلى مزيد من المعلومات، وقد احتج أكثر من ألف موظف فى جوجل على المشروع من خلال التوقيع على رسالة مفتوحة تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التى ستصبح جوجل متواطئة فى حالة إطلاق Dragonfly.

كما استقال العديد من موظفى جوجل جزئيًا بسبب الافتقار إلى الشفافية المحيطة بمشروع Dragonfly، وهو ما جعل جوجل تراجعت علنًا عن المشروع فى ديسمبر.