شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح الروبوت الجنسى "هارمونى" الأكثر شبها بالنساء للبيع بـ 7999 دولار ا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من موقع "ميرور" البريطانى، عن أن الروبوت الجنسى الأكثر واقعية فى العالم والذى يضم تفاصيل تشبه جسد النساء بدقة بالغة، أصبح متاحا للبيع فى بعض المتاجر رسميا لأول مرة بسعر يبدأ من 7999 دولار، ويحمل الروبوت اسم Harmony، وهو من تطوير شركة Realbotix المتمركزة فى كاليفورنيا، والتى كانت تطوره منذ عام 2016.

ويمكن للروبوت "هارموني" أن تخبرك النكات، وتتحدث معك بأصوات واقعية بالإضافة إلى أنها قادرة على القيام بتعبيرات وجه عالية الدقة.

ووفقا للتقارير، يمكن استخدام الرأس كمنتج مستقل أو إرفاقه بجسم سيليكون RealDoll، حيث يمكن للمشترين اختيار التخصيص بطرق متعددة، وبالإضافة إلى لون العينين والشعر ونوع الجسم ولون البشرة ، يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أشكال وألوان البشرة والشفايف.

وأكدت الشركة الآن أن الطلبات الأولى من روبوت Harmony الجنسى قد تم شحنها إلى العملاء حول العالم، ويعمل روبوت هارمونى عن طريق الاتصال عبر البلوتوث و Wi-Fi مع تطبيق الذكاء اصطناعى يسمى Harmony AI.

ويمكن لأى شخص تنزيل تطبيق Harmony AI على هاتفه الذكى وإنشاء صورة شخصية وبدء بناء علاقة مع حبيبه الافتراضي.

وتدعى Realbotix أن Harmony AI قادر على تعلم مزاج المستخدم وتفضيلاته وأنماط سلوكه، والاستجابة وفقًا لذلك، مما يخلق وهمًا من الألفة.