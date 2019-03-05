لحماية 750 أسرة .. إنشاء سدين بجنوب سيناء

اليوم الجديد

صرح المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، بأن الصندوق قام بإنشاء سدين وبحيرة تخزينية بمنطقة الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، في محافظة جنوب سيناء، بتكلفة 7 ملايين جنيه، لحماية حوالي 750 أسرة يقطنون بالمنطقة من أخطار السيول، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة الموارد المائية والري.

وقال المهندس خالد صديق: يبلغ طول السد الأول 90 مترًا وبسعة تخزينية 20 ألف م3، والسد الثاني 70 مترًا وبسعة تخزينية 18 ألف م3، وعمق بحيرة التجميع التخزينية 10 أمتار وبسعة تخزينية 252 ألف م3، موضحًا أن منطقة الحي الأول بمدينة...