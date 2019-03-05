الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار وحوادث وسقوط عقار

مصراوي

تعرضت مناطق متفرقة من البلاد لموجة من الطقس السيئ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، صحبتها الأمطار الشديدة على بعض الأنحاء والمتوسطة والمنخفضة على أخرى.

وأدت موجة الطقس السيئ المصحوبة بالصقيع والأمطار في بعض المحافظات إلى التسبب في عدد من الحوادث على بعض الطرق منها تصادم 3 سيارات ميكروباص وأخرى للنقل الثقيل على الطريق الزراعي السريع بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ما أدى إلى سقوط 6 وفيات و35 مصابًا، وانقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بكمية من قطع غيار السيارات على طريق "مصر - إسكندرية" الزراعي باتجاه القاهرة عند...