تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق هواتف الأيفون القادمة بنمط خاص لدعم الهاتف للعمل تحت الماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه شركة ابل الكثير من التحديات هذا العام لجذب المستخدمين لإصداراتها القادمة من هواتف الأيفون، وفي أحدث التسريبات أشير إلى أن ابل سيكون لديها براءة إختراع في هواتف الأيفون هذا العام في نمط خاص يدعم عمل الهاتف تحت الماء.

جاء تقرير Ming-Chi Kuo خلال الشهر الماضي بالتوقعات الأولى لإصدارات ابل القادمة من هواتف الأيفون، المتوقع أن تنطلق في شهر سبتمبر من عام 2019، حيث أشار إلى أن ابل لديها هذا العام ثلاثة إصدارات من هواتف الأيفون وهم iPhone XI بحجم 5.8 إنش في الشاشة، وiPhone XI Max بحجم 6.4 إنش، وأيضاً iPhone XR للعام 2019 بحجم 6.1 إنش.

وقد إختلفت التسريبات في بعض تفاصيل مواصفات هواتف الأيفون 2019 الرئيسية، بشكل خاص حول إطلاق الإصدارات الثلاثة بشاشة OLED، أو إطلاق الإصدار الأقل تكلفة iPhone XR أيضاً هذا العام مع شاشة LCD، إلا أن العديد من التسريبات مع تقرير Kuo إجتمعت على أن ابل لن تقدم منفذ USB C في هواتف الأيفون 2019.

أيضاً من المقرر أن يضم كلاً من هاتفي iPhone XI وiPhone XI Max إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، تأتي من بينهم كاميرة ToFالتي تستخدم إضاءة الأشعة تحت الحمراء مع تقنية تعمل على قياس الوقت الذي تستغرقه الإضاءة للتركيز على المشهد والإرتداد من جديد وذلك لدعم تفاصيل أكثر دقة في الصور، مع دعم تقنية الواقع المعزز أيضاً.

ومع تصريحات تيم كوك الأخيرة حول مميزات هواتف الأيفون القادمة التي ستثير إعجاب الكثيرين، كشفت تسريبات جديدة على أن ابل لديها هذا العام ميزة ونمط خاص في هواتف الأيفون يتيح عمل الهواتف تحت الماء، حيث رصدت هذه التسريبات في تحديث iOS عبر مطوري XDA.

وقد أشار مصدر Weinbach إلى أن هواتف الأيفون 2019 ستأتي بتقنية ذكية جديدة في الشاشة تعمل على إدراك وجود الهاتف تحت الماء حيث تستجيب الشاشة لخاصية اللمس عند الغمر في الماء، وهي ميزة تتيح للمستخدمين تشغيل الهاتف في المطر على سبيل المثال.

أيضاً من المتوقع أن تحصل هواتف الأيفون 2019 على تحديث لمحرك Haptic، وهي تقنية تستخدم من ابل لدعم الهاتف في الإستجابة بسلوك محدد عند لمس الشاشة مثل الإهتزاز عند الضغط المطول على الشاشة، وفي إصدارات الأيفون القادمة ستقدم ابل تقنية تقسم فيها شاشة الهاتف إلى 9 أجزاء حيث يمكن لجزء محدد في الشاشة أن يستجيب عند النقر بالإهتزاز.

من المقرر أيضاً أن تنطلق هواتف الأيفون هذا العام مع iOS 13، والذي يأتي أيضاً بمزيد من التحسينات لهواتف الأيفون القادمة مع التوسع في إستخدام Dark Mode مع ثيم مظلم في الهواتف.

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