مايكروسوفت تطور نظام Windows Lite من أجل الأجهزة المزدوجة الشاشة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - يقال أن شركة مايكروسوفت تعمل على إصدار خفيف من نظام الويندوز لمنافسة نظام ChromeOS الذي يتم إستخدامه حاليًا في حواسيب Chromebook والأجهزة المزدوجة الشاشة. ويقال أنه يتم إجراء تغييرات مهمة على واجهة المستخدم تأخذ الأجهزة المزودة بشاشتين بعين الإعتبار. ومن المتوقع أن تصل الأجهزة التي تعمل بهذا الإصدار من نظام الويندوز في وقت لاحق من هذا العام.

التقرير الصادر من موقع The Verge يقول نقلاً عن مصادر على دراية بخطط مايكروسوفت أن هذا الإصدار الخفيف من نظام الويندوز يشار إليه داخل الشركة بإسم ” Windows Lite “. ويقال أنه إصدار متدني من نظام الويندوز الكامل مخصص في المقام الأول للأجهزة المزدوجة الشاشة. قد يعني ذلك أنه ربما قد نرى أجهزة مزودة بشاشات قابلة للطي تعمل بنظام Windows Lite في المستقبل.

يقال بأن شركة مايكروسوفت تعمل على تطوير هذا الإصدار من نظام الويندوز لجعله يبدو مختلفًا كثيرًا عن نظام الويندوز 10 العادي من حيث واجهة المستخدم. قد تكون واجهة المستخدم المستخدمة في نظام Windows Lite تمزج بين واجهتي Windows Phone Continuum و Surface Hub.

على الرغم من أن مايكروسوفت تتطلع لجعل نظام Windows Lite الجديد مثاليًا في المقام الأول للأجهزة المزدوجة الشاشة، فقد ترغب في إستخدامه أيضًا على الحواسيب المحمولة المتدنية المواصفات للتنافس بشكل أكبر مع حواسيب Chromebook التي تعمل بنظام ChromeOS من شركة جوجل. من السابق لأوانه في الوقت الراهن الحديث عن التاريخ الذي تخطط فيه مايكروسوفت لإطلاق هذا الإصدار الخفيف الجديد من نظام الويندوز، وما إذا كان سيحمل بالفعل إسم Windows 10 Lite عندما يصل إلى السوق.