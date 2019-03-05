تسريب صورة ومواصفات الهاتف Honor 20، وسيأتي لمقارعة الكبار

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei عن الهاتف Honor View 20 في شهر يناير الماضي، والآن نتطلع إلى هاتفها الرائد المقبل. ووفقا لتسريب من الصين، فيبدو أن الهاتف Honor 20 في طريقه إلينا مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وشاشة OLED بحجم 6.1 إنش.

الهاتف Honor 20 سيضم كذلك المعالج HiSilicon Kirin 980، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف سيكون ملكًا لشركة Huawei، فنحن نتوقع أن يأتي كذلك مع ميزات مثل +Gaming و Link Turbo و CPU Turbo و GPU Turbo، وكل تلك الميزات ستعزز أداء الهاتف بطريقة أو بأخرى.

التسريب الجديد لمح كذلك إلى أن الهاتف Honor 20 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فهذا التسريب كشف لنا كذلك بأن الهاتف Honor 20 سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. وفقا للمسرب، فهو قال بأن الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف Honor 20 ستحصل على 108 نقطة في إختبارات DxOMark، وهذا ما يضع Honor 20 خلف Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20 Pro و +Galaxy S10 مباشرة.

الهاتف Honor 20 سيأتي كذلك على الأرجح وفقا للتسريب الجديد مع بطارية بسعة 3650mAh تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge 22.5W. وبغض النظر عن البطارية، فنحن نتوقع وصول هذا الهاتف كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.0، ونتوقع قدومه كذلك مع شاشة بدقة +FullHD تضم مستشعر بصمات الأصابع. ويقال بأن الأسعار ستبدأ من 2999 يوان صيني، وستصل إلى 3799 يوان صيني لنسخة 8GB/256GB.